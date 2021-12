Jag är nyligen bliven med Android, något jag försökt få till under en tid är möjligheten att göra uppslag mot min interna DNS server. Men jag kan inte få det att fungera. På min iPhone, som är på samma nätverkssegment är det inga problem.

Har sökt med ljus och lykta på internet om vad som kan vara problemet. Men inte hittat något konkret.

Så när jag försöker nå något internt på mitt nät så får jag bara DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Detta via webbläsaren på Androiden. Det fungerar så klart att nå allt direkt via IP. Men det är ju inte så jag vill ha det.

Någon som sitter på lösningen?