Elgigantens Månadens gamingdeal HP Omen 25L GT11-1875no

Hejsan,

Har tittat på HP Omen 25L GT11-1875no och vid första glans verkar det vara ett supererbjudande för 15990 kr.

Burken innehåller:

Grafik: Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (12 000 kr)

Processor: AMD Ryzen 7 5700G (3 389 kr)

Minne: HyperX DDR4 16gb, 3 200 MHz (1 149 kr)

Lagring: WD, M.2 PCIe NVMe SSD, 1 TB (Oklart, uppskattar runt 1 000 kr)

Moderkort: Hana (Oklart vad där är värt, uppskattar 1000 kr, här finns mer info)

Fläkt: Luftkylning (Oklart, uppskattar 500 kr)

AC adapter: ATX 80 Plus Gold (Oklart, men ska vara en bra standard, uppskattar 500 kr)

Chassi: Hp Omen Full-Tower (Oklart, uppskattar 500 kr)

Det uppskattade priset för separata delar blir alltså runt 19 000 kr.

På forumet har jag läst att många påpekar att butiksklara datorer har en nackdel att de inte kan uppgraderas eller liknande. Citat från denna artikel: "HP also utilized industry standard components in the new Omen PCs, even partnering with industry leaders Kingston, Western Digital and Cooler Master to supply components. This means that HP Omen desktops, specifically the 25L and 30L, are highly upgradeable and do not have many if any proprietary components that cannot be sourced elsewhere.". Då denna modell är en HP Omen 25L tyder det kanske på att det inte är ett problem i detta fall?

Om någon mer erfaren person kan ge mig några skäl varför denna deal är för bra för att vara sann så tar jag gladeligen emot dem!

Tack på förhand!