Intressekoll: Stationär dator utan grafikkort

Hej!

Funderar lite på att uppgradera min dator så tänkte kolla intresset för de gamla delarna!

Låter budgivningen pågå till 1 januari kl 12 (lunch), så ska jag ta ett allvarligt snack med mig själv under tiden om jag verkligen behöver en ny

(Är alltså inte helt säkert att jag säljer delarna, beror lite på pris mm)

Föredrar att sälja allt ihopbyggt men kan också sälja komponentvis. Upphämtning på Hisingen eller möte nära Göteborg prioriteras, kan eventuellt posta de mindre komponenterna.

Datorn består av:

Chassi: Fractal Design Define C (med ett par extra fläktar)

PSU: Corsair RM850X

CPU: AMD Ryzen 3700x

CPU-kylare: Någon trevlig Arctic-kylare med 2 Noctua-fläktar (Fick med den när jag köpte delar begagnat för ett tag sedan, Vid full CPU-last hålls tempen under 65 grader med 70% fläkthastighet)

Moderkort: MSI X470 Gaming Plus

RAM: 32GB 3200MHz Corsair (2x16GB, CMK32GX4M2B3200C16)

SSD 1 (M2): Kingston A2000 1TB

SSD 2 (SATA: Samsung 860 EVO 500GB

SSD 3 (SATA): Samsung 840 EVO 500GB

Vid köp av komplett dator så medföljer Windows 10 installerat.

Anmärkningar:

- CPU-kylaren har ett par skavanker/bucklor men inget som påverkar funktionen.

- Får inte XMP att funka mellan RAM och MoBo. RAMet finns inte med på MoBots listas över kompatibla enheter så är nog därför. Har kört dem på 2111MHz, går säkert att överklocka lite men har inte försökt.

- Datorn tar generellt några sekunder extra att boota upp jämfört med liknande datorer. Verkar vara ett vanligt problem med de moderkorten (som krävdes BIOS-uppdatering när Ryzen 3000 kom). Det tar ca 20 sekunder innan "BIOS-texterna" visas på skärmen, men sen startar Windows på 6 sekunder. Kan tydligen påverkas av vad som är anslutet till datorn mm så går nog att fixa om man går in för det.

Ställ gärna frågor om jag glömt något

/Johan

