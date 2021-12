Brusande ljud i hemmabio

Tjena! Jag fick nyss hem ett Logitech z906. Jag är supernöjd med ljudet när det kommer till film och musik, det ger verkligen en riktig biokänsla. Men, när jag väl pluggade in mitt Xbox för att spela lite call of duty så började jag höra ett lite brusande ljud komma då och då. Det var nästan alltid bra men när det blev tyst i spelet och man bara hörde folk som pratade så brusar det till lite lätt. Detta är naturligtvis ingen deal breaker men alla recensioner sade att ljudet var bra även när det kommer till spel. Kan det vara så att jag gjort någonting fel när jag kopplade in det, eller är det rätt och slätt bara så det ska vara?

Jag tar emot alla svar och all hjälp jag kan få. Tack på förhand! Mvh

https://www.netonnet.se/art/ljud/hogtalare/datorhogtalare/log...