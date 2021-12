Escape from Tarkov Prestanda Problem

Goddag!

Jag skriver här eftersom jag börjar bli smått trött på mina problem i spelet Escape from Tarkov, - försökt allt. Jag sitter på en 3080, med 9900K på 3200 Mhz. Trots min lagom ok PC så har jag extremt dåligt FPS i tarkov. ständiga 60-70 FPS. Fpsen hoppar grovt av någon anledning. Har försökt allt, ställt in så att bara mina cores kör under spelet, ändrat fram o tbx inställningar på grafikkortet Men oavsett vad jag väljer, så har jag fortfarande lika kass prestanda i spelet. Inget överhettas, CPU och GPU går knappt över 55 grader i spelet.

Några tips? Detta spelas på 1440p skärm förövrigt, om det har någon betydelse.

mvh