Telia fiber tracert

Problem med min uppkoppling med långa svarstiden. Kan detta vara problemet?

Och hur kan servrar "bakom" hy-c1-link.se.telia.net [81.228.85.224] svara när inte den gör det?

Pingar jag den så svarar den som den skall.

Tracing route to google.se [142.250.179.195]

over a maximum of 30 hops:

1 3 ms 9 ms 6 ms 192.168.68.1

2 7 ms 4 ms 4 ms gw11-no94.tbcn.telia.com [81.234.151.1]

3 6 ms 3 ms 4 ms hy-c2-link.se.telia.net [81.228.88.176]

4 * * 4 ms hy-c1-link.se.telia.net [81.228.85.224]

5 10 ms 4 ms 6 ms hy-peer1-link.se.telia.net [81.228.91.79]

6 11 ms 6 ms 6 ms s-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.123.170]

7 11 ms 6 ms 14 ms s-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.140.216]

8 7 ms 5 ms 8 ms s-b6-link.ip.twelve99.net [62.115.119.115]

9 6 ms 4 ms 5 ms 72.14.205.198

10 7 ms 5 ms 6 ms 108.170.254.33

11 4 ms 4 ms 4 ms 108.170.254.34

12 8 ms 5 ms 11 ms 142.250.235.228

13 19 ms 20 ms 19 ms 172.253.50.107

14 29 ms 26 ms 25 ms 142.251.231.26

15 45 ms * 44 ms 142.251.231.32

16 63 ms 41 ms 44 ms 216.239.40.134

17 45 ms 45 ms 48 ms 108.170.241.161

18 60 ms 42 ms 42 ms 142.251.48.181

19 43 ms 43 ms 43 ms ams15s42-in-f3.1e100.net [142.250.179.195]

Trace complete.

Tracing route to google.se [142.250.179.195]

over a maximum of 30 hops:

1 6 ms 3 ms 9 ms 192.168.68.1

2 4 ms 4 ms 4 ms home [192.168.1.1]

3 5 ms 7 ms 3 ms gw11-no94.tbcn.telia.com [81.234.151.1]

4 4 ms 4 ms 5 ms fre-c2-link.se.telia.net [81.228.88.174]

5 * * * Request timed out.

6 5 ms 5 ms 7 ms hy-peer1-link.se.telia.net [81.228.89.187]

7 7 ms 4 ms 4 ms s-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.123.170]

8 6 ms 4 ms 6 ms s-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.140.216]

9 5 ms 4 ms 5 ms s-b6-link.ip.twelve99.net [62.115.136.113]

10 7 ms 6 ms 10 ms 72.14.205.198

11 7 ms 6 ms 7 ms 108.170.253.161

12 9 ms 5 ms 4 ms 108.170.253.165

13 9 ms 9 ms 7 ms 209.85.241.45

14 22 ms 21 ms 23 ms 142.250.237.161

15 28 ms 27 ms 28 ms 172.253.50.214

16 48 ms 43 ms 42 ms 172.253.66.16

17 49 ms 44 ms 46 ms 216.239.42.210

18 46 ms 49 ms 44 ms 108.170.241.161

19 43 ms 40 ms 42 ms 142.251.48.181

20 42 ms 44 ms 41 ms ams15s42-in-f3.1e100.net [142.250.179.195]

Mvh Oskar