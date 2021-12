Inkoppling av hårddiskar från gammal till ny dator - hur får jag nya datorn att förstå att jag har spelen installerade?

Skrivet av Soldierofwar1985: På dessa hårddiskar har jag massvis av spel installerade både via Steam, Origin, Uplay, Eneba mm... Hur får jag datorn att förstå att dessa spel redan är installerade då hårddisken med det nya operativsystemet förmodligen inte kommer att känna igen att dessa spel är installerade alls? Går det att gå in i inställningar i Steam, Origin, Uplay, Eneba etc så att datorn förstår att dessa spel är installerade på de gamla hårddiskarna som jag kopplat in i nya datorn? Förstår ni min fråga/mitt dilemma?! Gå till inlägget

Via steam så är det mycket enkelt, bara att gå in under dina settings och berätta för Steam vart dit spelkartotek finns.

Via EPIC är det inte så enkelt, EPIC är lite dumt så, du måste installera varje spel på nytt, men du behöver inte ladda ner varje spel på nytt bara att du berättar för EPIC i konfiggen vart spelet finns, det dumma är att i EPIC måste du göra detta för varje spel.