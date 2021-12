Tänkte beställa följande från inet:

https://www.inet.se/kundvagn/visa/mQr6ALJZBu1H8EBGrePUDOypyo8...

Angående grafikkortet: Kommer ta grafikkortet från min gamla dator och sätta in vilket är följande:

https://www.inet.se/produkt/5410231/asus-radeon-rx-5700-8gb

Vad tror ni om denna dator? Är det en dator som kommer kunna prestera bra när det kommer till spel såsom Battlefield V, Battlefield 2042, GTA V, Red Dead Redemption 2, Pubg, Call of Duty Warzone, Call of Duty Vanguard etc (2560x1440 p på höga inställningar)?

Vad tycker ni?