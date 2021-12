Hjälp felsökning av nybygge

(OBS! detta rensar ju disken helt och hållet, kan ju vara bra att nämna det haha) Shift och F10 när du är inne i Windows "installern". Sen är det bara att följa dessa commands:

Step 2. In the Command Prompt window, type diskpart and press Enter to launch DiskPart Windows. And execute the following commands in sequence.

list disk (display all the disks)

select disk n (n represents the number of the target MBR disk)

clean (remove all partitions on the target disk if there are)

convert gpt

Klar!