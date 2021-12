Larm/säkerhet - Helhetslösning för Google home system.

Har roat mig lite under Julen med att koppla in allt jag kan mot vårat google home system samt satt upp en liten hub med skärm för att lätt komma åt att styra systemet.

Nu började jag fundera på att hitta en egen larmlösning för att byta ut Verisure some vi har idag, dels för att dom alltid små("smyg")höjer priserna varje år och dels för att jag blev lite anti larmbolag efter jag hade en sector säljare hos oss häromveckan som försökte sälja på oss ett sämre system med enbart skrämseltaktik, ett mycket smaklöst besök minst sagt.

Det vi har i vårat larm idag är:

2st inomhuskameror med rörelsesenstorer. (hade gärna haft 2st ute och 1st inne istället kanske)

3st magnetbrytare för dörrar. (kanske inte behövs men känns bra)

1st siren (bra avskräckare då direktlarm inte fungerar med egna lösningar)

2st brandlarm (måste ha minst 2st pga husets utformning)

finns det något bra komplement till detta?

Kolade på google nest och dom verkar ha bra både brandlarm och inom/utomhuskameror men hittade inga magnetbrytare eller siren hos dom.

Finns det andra system som erbjuder allt eller kommer det bli att man får sy ihop olika system för att få ett komplett system som fungerar tillsammans med google home?

Alla bra förslag, tips och erfarenheter uppskattas!

Tack!