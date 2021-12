Varför vill hit inte bli true igen? Andorid Studio Java.

public class TargetShooter extends AppCompatActivity { MediaPlayer mediaPlayer; ScoreTracker scoreTracker; public static final String RETURN_VALUE = "return"; public static final String PARAM_HIGH_SCORE = "highScore"; public Target[] target; public TextView time, points, highScore; public CountDownTimer countDownTimer; public ConstraintLayout.LayoutParams params; public ImageView soundOnImage; public ImageView[] heartsIcons; public Integer[] heartDrawables; public int counter = 0, countPoints = 0, intervalSpeed, reducePerTurn = 10, currentScore = 0, nrOfHearts; public String str_highScore; boolean hit, isPlaying, isSoundOn; public Integer[] soundOnOrOff = {R.drawable.soundoff, R.drawable.soundon}; public Integer validTarget; public int[] heartsFilled; public boolean hitHeart, heartIsTarget; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.target_shooter); str_highScore = this.getIntent().getStringExtra(PARAM_HIGH_SCORE); time = findViewById(R.id.timeTextView); points = findViewById(R.id.pointsTextView); highScore = findViewById(R.id.currentHighScoreTextView); highScore.setText(str_highScore); soundOnImage = findViewById(R.id.soundOnOrOff); heartDrawables = new Integer[]{R.drawable.fullheart, R.drawable.emptyheart}; heartsIcons = new ImageView[]{findViewById(R.id.heartOneImage), findViewById(R.id.heartTwoImage), findViewById(R.id.heartThreeImage)}; validTarget = (R.drawable.validtarget); heartsFilled = new int[]{1, 1, 1}; target = new Target[]{new Target(findViewById(R.id.targetImageView))}; scoreTracker = new ScoreTracker(); isSoundOn = true; isPlaying = false; hit = false; addListeners(); } public void startGame(View caller){ nrOfHearts = 3; for(int i = 0; i < heartsIcons.length; i++){ heartsIcons[i].setImageResource(heartDrawables[0]); } points.setText("0"); intervalSpeed = 1000; countDownTimer(intervalSpeed); isPlaying = true; countDownTimer.start(); } public void soundOn(){ if(isSoundOn) { soundOnImage.setImageResource(soundOnOrOff[0]); isSoundOn = false; } else { soundOnImage.setImageResource(soundOnOrOff[1]); isSoundOn = true; } } public void playSound(boolean hitMade){ if(isSoundOn) { if (hitMade) { mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.hitsoundeffect); } mediaPlayer.start(); } mediaPlayer = null; } public void trackScore(){ int targetSize = target[0].getSize(); scoreTracker.sizeBonus(targetSize); scoreTracker.setIntervalBonus(intervalSpeed); currentScore = currentScore + scoreTracker.getScore(); } /*Kollar om du lyckades träffa pricken, om så startar den om countDownTimer med en ny reducerad * inteval mellan varje ny prick. Om du inte lyckas träffa den inom intervallen så missylckas du * och omgången slutar. * */ public void restart(){ System.out.println("Hit "+ hit); if(!hit){ if(nrOfHearts > 0){ nrOfHearts--; removeHeart(); }else countDownTimer.cancel(); scoreTracker.setHighScore(currentScore); isPlaying = false; points.setText(String.format("You got: %s", currentScore)); highScore.setText(String.valueOf(scoreTracker.getHighScore())); countPoints = 0; currentScore = 0; } else { hit = false; trackScore(); intervalSpeed = intervalSpeed - reducePerTurn; countDownTimer(intervalSpeed); countDownTimer.start(); } } public void startAgain(){ hit = false; trackScore(); intervalSpeed = intervalSpeed - reducePerTurn; countDownTimer(intervalSpeed); countDownTimer.start(); } public void removeHeart(){ heartIsTarget = false; switch (nrOfHearts){ case(2): heartsIcons[2].setImageResource(heartDrawables[1]); case(1): heartsIcons[1].setImageResource(heartDrawables[1]); case(0): heartsIcons[0].setImageResource(heartDrawables[1]); } startAgain(); } public void addHeart(){ heartIsTarget = false; switch (nrOfHearts){ case(2): break; case(1): heartsIcons[2].setImageResource(heartDrawables[0]); nrOfHearts = 2; break; case(0): heartsIcons[1].setImageResource(heartDrawables[0]); nrOfHearts = 1; break; } } public void isHeartTarget(){ if(heartIsTarget){ addHeart(); } } /*Ger pricken eller imageView en onClick effekt.*/ public void addListeners(){ target[0].getTargetImage().setOnClickListener(new TargetShooter.TargetListener()); soundOnImage.setOnClickListener(new TargetListener()); } /*Skapar en prick som vars position och storlek utgörs av Math.random allstå slumpmässigt inom * vissa gränser.*/ public void generateTarget(){ int generateHeart = (int) ((Math.random()*3)+1)-1; int y = (int) ((Math.random() * 840) + 1) - 1; int x = (int) ((Math.random() * 840) + 1) - 1; ImageView targetImage = target[0].getTargetImage(); targetImage.setImageResource(validTarget); targetImage.setY(y); targetImage.setX(x); params = (ConstraintLayout.LayoutParams) target[0].getLayoutParams(); targetImage.setLayoutParams(params); if(generateHeart == 1){ heartIsTarget = true; targetImage.setImageResource(heartDrawables[0]); } } public void countDownTimer(int length) { countDownTimer = new CountDownTimer(length, intervalSpeed) { @Override public void onTick(long l) { generateTarget(); counter++; time.setText(String.valueOf(counter)); } @Override public void onFinish() { restart(); } }; } private class TargetListener implements View.OnClickListener{ public void onClick(View caller) { String getTag = caller.getTag().toString(); if(getTag.equals("soundIcon")) { soundOn(); } if (isPlaying == true) { if (getTag.equals(target[0].getTargetImage().getTag().toString())) { countPoints++; playSound(true); hit = true; System.out.println("Hit 1"+ hit); } String str_score = String.valueOf(currentScore); points.setText(str_score); } } } public void returnToMenu(View caller){ String str_highScore = String.valueOf(scoreTracker.getHighScore()); Intent returnIntent = new Intent(); returnIntent.putExtra(RETURN_VALUE, str_highScore); setResult(RESULT_OK, returnIntent); finish(); } }