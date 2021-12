För det första. Om trådnamnet inte är tydligt nog, spoilers ahead. Sluta läsa här om du inte spelat klart Cyberpunk 2077. Gott så? Fint!

--------

Bättre sent än aldrig, idag tog jag mig till slutet av CP2077. Har hovrat runt några veckor, gjort lite sidouppdrag innan point of no return när man träffar Hanako. I alla fall, blev nu nyfiken på vilket slut de flesta valde/hamnade i?

För mig blev det Panam och Aldecaldos, med en liten Judy-hookup som bonus. Rätt nöjd med det ändå, känns som ett slut med "hopp" på något sätt. Läste ikapp om de andra nu i efterhand (då jag känner noll sug att spela igenom igen), och hade väl varit kul att köra lite guns blazing med Rogue också!

Så! Vilket slut valde/fick du (din första genomspelning)? Och hur känner du för det?