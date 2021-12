Inkoppling av router frågor

Skrivet av corken92: Hej på er! Jo de är nämligen så här att vi alldeles strax äntligen får vårt fiber. Jag har valt 100/100 från Telia och då ingår ju som bekant deras något lite halvdana router i abonnemanget. Och denna vill jag såklart inte använda. Så jag har köpt denna ASUS AX3000 Dual Band Wi-Fi Router RT-AX58U (https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/tradlosa-routrar/a...) Min fråga är, går denna bara att koppla in i mediaomvandlaren å skippa Telias router helt och hållet? Eller är jag tvungen att brygga den nya via Telias?

Du kan koppla in den direkt i mediaomvandlaren, däremot om du har tv via Telia så kan du behöva gå via deras router

