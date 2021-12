Hejsan!

Trots att mitt moderkort ej stödjer 3600 Mhz RAM hade jag köpt detta, då jag förstod det som att jag bara kunde köra det i en lägre hastighet för att det skulle funka. Så jag satte in dom nya RAM-minnena och datorn ville först inte boota. Använde den inbyggda MemOK!-funktionen och kom in till bios, där min boot-order var helt ändrad. Efter lite pill lyckades jag ändra tillbaka denna och lyckades nu ta mig in i Windows utan problem. Båda stickorna på 16 GB styck syns, så dessa verkar funka felfritt.

Sen gav jag mig på att ändra XMP-profilen och manuellt sätta till en lägre hastighet, 3466 MHz som moderkortet stödjer, och ta bort min CPU-överklockning för att se att allt funkar okej. Någonstans här upptäcker jag att datorn inte längre bootar från min SSD. Boot-ordningen är helt korrekt. Först ville datorn inte ens låta mig boota manuellt från den disken, men efter pillande i lite menyer hittade jag en meny som tillät mig att försöka boota från den. Möts bara av felmeddelande i stil med "reboot with a bootable device or press enter to boot from USB-drive" eller något i den stilen. Minns ej i huvudet.

Har återställt BIOS till fabriksinställningar men problemet kvarstår.

Kan BIOS på något sätt ha brickat min SSD? Jag ser alla inkopplade SATA-enheter som vanligt, men kan inte boota från driven med windows på.

Tacksam för all hjälp jag kan få. Om datorn är körd är det inte hela världen då jag ändå är sugen på att byta CPU.

Moderkort: Asus Z170-E

CPU: i7 6700K

RAM (nya): Corsair vengeance 32 GB 3600 MHz

RAM (gamla): Corsair Vengeance 16 GB 2666 MHz

SSD: Samsung 860 (eller 850?) EVO 250 GB

Tänker att dessa delar är mest relevanta, resten finns i signaturen!