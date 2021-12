MSI Z590-A Pro får inte internet att funka

Skrivet av Sions: Verkar vara ett Intel® I225-V, sök och ladda ner drivrutiner från Intel.

Om du kör Windows 11 så kan du ha otur att drivrutiner inte är helt optimerade, dvs kan finnas buggar (både i Windows eller driverna, eller kombination). Du får inget felmeddelande vid installationen?

Det som kom fram när jag försökte installera drivrutiner så kom detta upp "intel ethernet network drivers were not detected. Please download and install the intel ethernet driver package and try again". Jag googlade på det, kom in på intels hemsida och ladda ner det package som kom upp, försökte installera det och då står det något i stil med "no intel ethernet adapter located".

Använder windows 10 64