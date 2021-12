Mest prisvärda telefonen för under 4000kr

Hej,

idag verkar det finnas massor med bra telefoner för under 4000kr. Bara fastnat i beslutsångest då det finns för mycket att välja på så tänkte att det vore fint att bolla lite så jag kan bestämma mig till slut.

Jag har idag en jobbtelefon (iphone SE) som jag använder även privat.

Men jag har blivit lite sugen på att testa vad Android har att erbjuda nu för tiden i form av lite häftigare funktioner som high refreshrate.

Är osäker på om jag kommer gå över till min nya lur helt eller bara ha den hemma för att kolla på youtube.

Det jag är mest intresserad av är

* Stor skärm

* High refreshrate, minst 90hz (vad jag hört ser man knappt skillnad på 120 och 144 så det är inte så noga när man kommer upp i högre tal)

* Stereohögtalare med hyfsat ljud (kommer inte kolla långfilm men ändå)

* Hörlursutgång är ett plus men inget måste

* Ett plus vore om baksidan inte wobblar när luren ligger på ett bord pga utstickande camera module

* Lågt pris är bra eftersom jag kanske kommer använda den som extralur så är jag kanske inte villig att ge 2000kr extra bara för lite bonusfeatures.

* Bra batteritid

* Fast charger är ett plus

* Nåt jag funderat på är om jag skulle föredra ett punchole centrerat eller i vänsterkant. Jag tror centrerat skulle kännas minst störigt - men hur känner ni?

* Punch hole ska va litet. Ingen "droppe", ingen avlång med två kameror och ingen effekt där svarta ringen är märkbart större än kameran (som Realme 9)

Ointresserad av: Vibrationsmotor, SD-cardslot.

De jag kikat på hittils är

Samsung:

* A52S5G 3490kr

* S20 FE SM-G780G - 3990kr

Överlag är en fördel med Samsung att de utlovar 4 år av software support

Motorola: tror inte de har vassast lurar men de har ett litet plus bara för att de inte är Kina-lurar

* Edge 20 verkar helt okej

Kinalurar

* Xiaomi Poco X3 pro - hyllas som många som en av de bästa budgetlurarna nånsin. Under 2000kr just nu. Liten nackdel är att POCO-brandingen på baksidan är ful och att skärmen är IPS men den har hög refreshrate och tycker 2000kr verkar va sjukt prisvärt.

* Xiaomi 11T Lite - 2990kr eller vanliga för 3990kr

* Xiaomi Redmi Note 10 pro - 3250kr

* Oneplus Nord CE 5G

* Oneplus 8

* Realme 8

Är lite tveksam till Xiaomi efter skandaler med läckt browserdata och reklam i telefonerna men samtidigt lockar prisvärdheten och de har ju speciellt ett extremt starkt ROM-community så kanske skulle köra en custom ROM och slippa det.