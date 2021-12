Jag & sambo behöver kika på alternativ på grenuttag för vårt s.k "spelrum".

Sambo har en stationär dator, 27" skärm, 24" skärm.

Jag har stationär dator, 34" skärm, 27" skärm & 24" skärm.

Utöver detta har vi kopplat en ritplatta med skärm, en ethernet switch, VR headset & min jobbdators laddare.

Just nu har två två uttag under datorerna där vi har två grenuttag som hanterar det mesta. Problemet just nu är att det inte finns tillräckligt många uttag, så på min sida har jag ett uttag som sitter midjehöjd vid dörren där jag har ett grenuttag som går under skrivbordet.

Vi skulle gärna slippa grenuttaget vid dörren då det ser fult ut och vill därför ha mer rejäla grenuttag som kan hantera allt.

Vi har just nu 2st Ikea grenuttag med 6st platser var och behöver därför minst 8st men gärna mer om det går.