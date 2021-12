Hjälp med felsökning av dator. No signal

Hej!

Min syrras unge köpte en begagnad dator för ett tag sedan och den har haft lite random strul med "No Signal". Detta har avhjälpts genom att byta från HDMI till Displayport och DVI och sedan tillbaka igen vilket har väckt skärmen och allt har fungerat några veckor igen.

Sedan för någon vecka sedan så valde vattenkylaren att lägga av, burken bootade om och in i bios med cpu temp varning på 78 grader. Monterade om vattenkylaren men samma fel, loggan lös men pumpen verkade stendöd. Köpte då en luftkylare, Hyper 212 och monterade denna och nu är " No Signal" tillbaka igen och denna gången för att stanna tydligen.

Har testat Följande:

Plockat ur grafikkortet och kört det i en annan burk och det fungerade fint.

Plockat ur och monterat tillbaka cpu`n samt kylaren.

Testat GPU`n i flera PCI slots.

Plockat ur minnena och bytt platser på dem samt kört i diverse konstellationer.

Försökt köra via moderkortets hdmi/displayport.

Komponeterna är:

Ryzen 7 1800x

Strix 980

Corsair Vengance 16gb

Asus Prime X370 Pro

SSD

Corsair 750w nätagg

När jag startar datorn så lyser moderkortets RGB upp (verkar dock ej finnas qled, indikatorlampor på detta kort), chassifläktar, cpu samt gpufläkar går igång och gpu leds visar OK. Mus och tangentbord lyser upp några sekunder men No Signal på skärm.

Var ett tag sedan jag byggde ihop en burk och vet inte riktigt hur jag ska felsöka vidare.

Kan det vara CPU som dött?

Funderade på att testa med en "diagnoshögtalare", en sån där liten rackare som satt på äldre burkar men vet inte riktigt vad de kallas eller om de ens finns att köpa som kit så man kan få någon hum om vad som failar vid boot?