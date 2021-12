Skapa hälsosam plexserver för filmsamling?

Skrivet av dalledalle: Varför kan din stationära dator inte fortsätta agera server? Onödig ström säger du att den drar, men en till dator (servern) drar ju ström den också. Gå till inlägget

Lite så jag resonerar också men samtidigt känns det som att det är något man bör göra. Men "if it's not broke don't fix it" ser lite tokigt ut med 4 externa hdds på datorn men det är något jag kan leva med.

Skrivet av Xcorp: Backup ska du alltid ha på all data som du inte kan leva med att bli av med, eller återskapa på annat sätt. Dina rippade filmer i plex kanske du har kvar DVD/Bluray på? Är det enterprise HDDs så ska dom klara längre driftstid, men det är i princip samma diskar, med annan firmware på.

Att dom är mer sköra på en server stämmer inte, det är användsningsmönstret som bestämmer, en disk mår bättre av att spinna hela tiden än att spinna upp och ner vid varje access t.ex. Gå till inlägget

Sant. Jag får väl sortera lite ut det som är mest värdefullt och byta ut till större diskar och spara på de äldre även om det låter lite risky också. Har slutat spara på fysiska dvds så de finns tyvärr inte kvar som backup.

Tack för input!