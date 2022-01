Nya 8GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM för vrakpris

Hej!

Garderobsrensar just nu och vill bli av med en drös DDR4-RAM. Finns totalt 7st RAM-stickor, säljes för 150:- st + frakt. (Billigaste marknadspriset jag hittar är cirka 340:- för 2666)

Vrakpris + behov av mer RAM i NAS:en = köp, men idiot som man är insåg jag att mina NAS:ar inte alls har RAM-slots utan skiten är ju fastlödd

Modellen ifråga är: 8 GB OWC DDR4 SO-DIMM PC4-21300 2666MHz enkelmodul

OBS - JAG SÄLJER ENDAST I PAR, alltså måste du köpa minst 2 moduler (150+150+frakt). Skickas endast, med postens lilla vadderade kuvert. Bifogar kvitto i utskrivet form i kuvertet, garantiärenden tas direkt mot OWC. RAM-minnen till samtliga säljare skickas vid ett och samma tillfälle, då jag inte har tid för att skutta fram och tillbaka mellan hem och ombud flera ggr per dag. Som vanligt reserverar jag mig från att själv välja mina köpare, etc etc

BONUS: Vid köp av 6 stickor får du en sticka HELT GRATIS. Om 3 pers köper 2 stickor var och en sticka blir kvar - Så lottas en gratis sticka till slumpmässigt utvald person. 🎉🎉

snälla hjälp mig töm förrådet innan sambon misshandlar mig

