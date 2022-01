Inet presentkort 28800kr

Nyligen gjort ett återköp på en laptop som jag var missnöjd med på Inet. Har insett att jag gärna använder pengarna till annat och säljer därför presentkortet här till ett rabatterat pris. Så om ni ändå ska köpa något dyrt på Inet, why not help a guy out?

Startar budgivningen på 27k då det ändå är en vara som inte "tappar" värde om ni ändå ska handla på Inet. Efter budgivningen är klar får vi komma överrens om exakt hur vi ska sköta försäljningen, men tänker swish och andra säkerhetsåtgärder som ni önskar!

