Inget ljud i spel via förstärkaren

Jag har problem att få ljud genom förstärkaren i många spel (t ex Cyberpunk 2077, Overcooked 2, Cuphead m fl) medan andra fungerar felfritt. Ljudet via förstärkaren funkar i övrigt i Windows och det går att få ljud i de "felande" spelen om man kör via hörlurarna (USB).

Nån som vet vad det kan vara för fel? Förstärkaren är en Marantz SR7009 som jag kör via analog multi ch från datorn.

Har försökt ändra på olika inställningar i Windows men inte hittat nåt som hjälper..