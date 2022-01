Hej!

Jag håller på att undersöka hur telefonkablarna går i vår villa för att ev. dra om någon till nätverk nu när vi snart får fiber.

Jag har hittat fyra telefonuttag varav ett i källaren med inkommande svart kabel:

Sovrum: två vita kablar ihopkopplade via uttag

Barnrum: två vita kablar ihopkopplade via uttag

Kontor: två vita kablar ihopkopplade via uttag

Källare: en vit och en svart kabel ihopkopplade via uttag

Nu tänker jag kanske fel men om det är seriekopplat, hur blir ovan en sluten krets?