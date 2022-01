Fryser slumpmässigt vid start och väckning ur strömsparläge

Nvidia 497.27 möjligtvis? Har själv problem med blåskärmar vid viloläge.

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)

A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.

Arguments:

Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an IRP for too long a time

Arg2: ffffc184e90eeb10, Physical Device Object of the stack

Arg3: ffffac8ada07f6d0, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack

Arg4: ffffc184e9d30550, The blocked IRP

Debugging Details:

------------------

Implicit thread is now ffffc184`e819d040

Unable to load image \SystemRoot\System32\drivers

vvhci.sys, Win32 error 0n2