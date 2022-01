2 datorer (och gärna en telefon) - 1 trådlöst headset

Hej!

Jag har behov av att ha ETT trådlöst headset som går att koppla till två datorer samtidigt. Bonus om det även går att koppla upp mot min mobiltelefon.

Den ena datorn är min privata dator - en desktop. Den andra datorn är en jobb-laptop.

Jag har redan löst att dela samma tangentbord/mus mellan datorerna genom att använda ett program som heter Barrier (liknar Synergy om ni hört talas om det. Det enda som saknas just nu för att jag ska kunna ha en ganska sömlös setup och köra två datorer samtidigt utan något större strul är en bra lösning för ljudet. Jag vill kunna ha ljud ut och in (via mic) från två datorer i ett och samma trådlösa headset. Trådlöst till lurarna är ett absolut krav, däremot kan jag leva med ett mindre råttbo kablar kopplat till datorerna och en sändare etc. Jag ska inte behöva krångla och växla mellan datorerna, det ska funka samtidigt utan strul.

Jag har idag ett par Steelseries Arctis 7, där jag är nöjd med ljudet. Tyvärr går det inte att koppla det till två datorer samtidigt.

Jag provade ett Steelseries Arctis Pro Wireless. På pappret var det perfekt. Det headsetet har stöd för samtidigt ljud via Bluetooth och via USB, vilket gör att jag kan köra jobbdatorn via Bluetooth samtidigt som jag kör hemdatorn via låglatens 2.4 GHz. Det hade också varit möjligt att koppla in jobbdatorn med hjälp av analogt ljud till sändaren, då funktion för det finns.

Tyvärr så fick jag returnera dem efter att ha testat dem på riktigt. Funktionaliteten var precis vad jag var ute efter, men tyvärr föll det på att hörlurarna ger ifrån sig en hel del brus när de är tysta, vilket är en dealbreaker för mig då jag ofta brukar ha bakgrundsmusik etc på låg volym. Det är tydligen ett problem med den här modellen, som vittnas av dessa reddit-trådar:

https://www.reddit.com/r/steelseries/comments/iwc8y2/arctis_p...

https://www.reddit.com/r/steelseries/comments/85vsxa/arctis_p...

Modellen är helt enkelt feldesignad på något sätt som gör att det blir irriterande mycket brus i lurarna, vilket inte riktigt är vad jag förväntat mig på ett par lurar som normalt kostar ~3200 kr (köpte mina på kampanj till 2490 kr).

Därför undrar jag, finns det någon annan lösning på problemet?

Ett tag var jag inne på att försöka använda min ena PC som ett bluetooth-headset till min andra PC, men det är tydligen inget Windows klarar av att göra. Det kanske finns något liknande man kan köra över Ethernet? Jag vet inte? Men jag gav upp det då det verkade för invecklat. Finns det någon som har erfarenhet av en sådan lösning tar jag gärna emot tips.

Jag har inget emot att köpa ett par andra lurar med liknande funktion, men just specifikt Steelseries Arctis Pro Wireless går bort p.g.a. problemet med bruset. Finns det någon som har bra erfarenheter av liknande lurar som inte har samma problem så uppskattar jag det med.

Jag är ingen extrem audiofil, så det behöver bara låta "good enough" och inte ha ett konstant störande brus, och utan någon störande latens. Referensramen är att jag är nöjd med ljudet i mina Arctis 7. Det behöver inte vara bättre än så.

Tar emot tips på lösningar på detta, antingen bra modeller trådlösa lurar som funkar mot flera källor samtidigt, eller kreativa mjukvarulösningar för att dela ett USB-headset på två datorer samtidigt.

Det vore bekvämt om det även gick att använda lurarna till min mobiltelefon via Bluetooth också, men det är att se som "nice to have" snarare än ett krav.