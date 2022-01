Använt M720, anywhere och master. M720 är suverän om man köper den under rea för 300 kr men för fullpris på 500 kr så faller den mot premium segmentet (Logitech MX) som kostar 50kr (anywhere) alternativt 200 kr (master) mer för tillfället.

Anywhere är vad jag använder dagligen på jobbet numera och den är härlig, men man saknar sido-scroll funktionen från mastern samt hur väl mastern sitter i handen (verkligen perfekt). Sen är frågan om du kommer använda musen på språng mycket då kan det vara värt att ta den mindre anywhere musen. Använder man datorn mer än 10-12 timmar dagen så får man lite smärtor av båda, anywhere så är ergonomin inte den bästa men låg vikt, mot hög ergonomi och hög vikt på mx mastern. Så det beror på mycket vad du ska använda datorn till. Exempelvis FPS spel så kan jag säga att alla tre är rakt av värdelösa men i kontorsarbete så som office paketet, administrativt osv så glänser de verkligen.

Oavsett så är det två riktigt bra möss, kan vara värt att köpa hem båda och lämna tillbaka den man använder minst.