Z390 kan inte ha CSM och säker start samtidigt

Tja! bios är inte riktigt min piece of cake om man säger så. förstår ytterst lite. har ett gigabyte Z390 gaming x, har försökt ändra i bios för att kunna skaffa windows 11. Men blir inte klok på vad som är fel. går jag in i systeminformation står det ''tillstånd för säker start - stöds ej''

för att kunna komma in i menyn för secure boot behöver jag ju trycka disable på CSM. Men när det valet är av så vill inte secure boot funka, det går inte utan att csm är enabled. Kommer inte runt problemet och förstår inte riktigt vad jag ska göra?

samt behöver jag köpa en TPM2.0 modul? för som jag förstått det finns det ej på detta moderkort men jag kunde ändå slå på den inställningen i bios.

OBS, förklara det så enkelt det går då bios är väldigt nytt för mig, inget jag pillat med tidigare.

Tack på förhand!