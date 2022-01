En "lagom" laptop för spel - Tar gärna tips!

Tjo!

Söker en speldator till sambon. Hon spelar inte så mkt, utan mest Sims 4 (i väntan på 5 om den ny dyker upp). Men hon är även sugen på att köra lite CS, Black Valve etc online. Har en känsla att hon kommer börja spela mer - kanske tyngre titlar. I dagsläget en äldre dator, dock med 740M-krets, så därav att den faktiskt fixar Sims.

Men steget upp till en bra standard idag, vad skulle det vara? Hon var inte sugen på ökad skärmyta som jag hade tyckt vart käckt då hon har den som en stationär mer eller mindre. Såg annars att Elgiganten hade någon för runt 9 lax (ord. 14000) från Acer. Men den går väl bort tänker jag. Släpper dock inte tanken... Isf hade den 3060 grafik men bara Full HD, 144hz...

Vad kan ni annars rekommendera, gärna något som är sänkt och prisvärt i vanliga 15" storlekar? Ska helst inte skrika speldator men ändå vara duglig för just detta. Hon har haft Asus som inte hade så mkt bloatware, har förstått att andra (just Acer kanske) har mer av den varan. Vi vill gärna slippa rensa. Lenovo ska vara duktiga på att inte lägga in så mkt skit (orkar inte rensa och hålla på det första man gör):

Pris, runt 6-9000 tkr efter ev. rabatter tänker jag.

Tar alla tips!