Nintendo Switch tappar bild och ljud tidvis!?

HDMI är rätt komplext, och det är väl ingen omöjlighet att det finns såväl mjukvaru- som hårdvarubuggar nånstans i kedjan. Det kan vara i Switch, dockan, receiver, tv, osv. Alla har sin egen implementation, och det är väl inte helt säkert att implementationerna gillar varann.

Jag hade väl försökt med de enkla grejerna först. Börja med att uppdatera mjukvaran i receiver och tv. Antar att Switchen är redan är uppdaterad om du använder den aktivt och har köpt nya spel den senaste tiden. Har det hänt med två olika konsoler vid olika tillfällen över lång tid går väl förmodligen konsolen om inte annat att mer eller mindre utesluta.

CEC kan ställa till med massa konstigheter. Testa att slå av det på alla enheter om du kör med det. Vill minnas att LG kallar CEC för Simplink, olika tillverkare kan ha olika varumärken för samma sak.

Funkar inte ovanstående, så kostar en piratdocka för Switch bara några hundringar. Kan kanske vara värt att testa med. Läs recensioner innan du bestämmer dig för någon modell, det är en väldig spännvidd på hur väl de funkar. En del är kort sagt ren skit, och kan till och med skada konsolen.

Med risk för att låta idiotförklarande; du vet om att du kan stänga av Switch helt? Håll in powerknappen i typ tre sekunder, så poppar en meny upp. Vill minnas ett av menyvalen heter "Power Options". Där under finns något i stil med "Shut down".