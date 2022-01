Java - student behöver hjälp med kod

import java.util.ArrayList; import java.util.Collections; import java.util.List; @UnderTest(id = "U7.6") public class AssignmentSevenPointSix { @UnderTest(id = "dogs") private ArrayList<Dog> listOfDogs = new ArrayList<>(); @UnderTest(id = "U7.6.1.1") public void swapDogs(int x, int y) { Dog swap = listOfDogs.get(x); listOfDogs.set(x, listOfDogs.get(y)); listOfDogs.set(y, swap); } @UnderTest(id = "U7.6.1.2") public void swapDogs2(int x, int y) { Collections.swap(listOfDogs, x, y); } @UnderTest(id = "U7.6.2") public void compareDogs(Dog dog1, Dog dog2) { for (int i = 1; i < listOfDogs.size(); i++) { Dog sort = listOfDogs.get(i); int j = i; while (j > 0 && listOfDogs.get(j - 1).getTailLength() > sort.getTailLength()) { listOfDogs.set(j, listOfDogs.get(j - 1)); j--; } listOfDogs.set(j, sort); } } @UnderTest(id = "U7.6.3") public void findSmallestDog(int i){ } }