UFOclockers

Tjena!

Letade runt lite på SweC men kunde inte hitta någon tråd om detta ämne. Hoppas jag lagt den under rätt underkategori.

Själv har jag har varit intresserad av UFOn/UAP sedan 2010 då jag såg något konstigt på himlen.

Varför är detta ämne viktigt? Jag har gjort 2 sidor som summerar det mesta om fenomenen, och varför de är värda att researcha:

- https://ufotimeline.com - en tidslinje från 1897 (ny sida som är under konstruktion, all feedback är välkommen!)

- https://ufopanel.com - en samlingssida med all intressant information jag hittat

Det finns massor att diskutera, och mycket nytt kommer ut varje månad/år nu. Exempel:

- ‘Wow, What Is That?’ Navy Pilots Report Unexplained Flying Objects - New York Times

- Scientists Call For Serious Study Of UAPs - Space.com

- Harassment Of Navy Destroyers By Mysterious Drone Swarms Off California Went On For Weeks - The Drive

- Neil deGrasse Tyson Says UFO Research Should Receive Government Funding, And Supports The Galileo Project

- Harvard’s Avi Loeb Thinks We Should Study UFOs – And He’s Not Wrong - Scientific American

Etc.

Vad tror ni om UFO/UAP? Vart kommer de ifrån? Är teknologin som används något vi själva utvecklat?

Om du är ny till detta rekommenderar jag 60 Minutes video om ämnet:

- 60 Minutes – Navy Pilots Describe Encounters With UFOs (13:47)