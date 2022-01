Snabbladdning av 2 eller fler enheter fungerar inte i bil

Försöker ladda flera enheter samtidigt, listar min telefon och dom tillbehör jag använder med dom beskrivningar som finns. Laddning av 1x enhet fungerar, kör jag flera enheter laddar det inte alls eller så avbryts laddning (laddningen blinkar i en eller två telefoner)

Enligt manualen så stöjder ciggutaget 12V, 10A samt adaptern som sitter i cigguttaget 95W (12-24V , 36W vid 12V)

Antagligen överskrider 2 enheter 36W bör inte adaptern fördela ut det istället för att helt sluta fungera? Några tips på vad som kan vara fel eller vad nästa steg är om jag vill kunna ladda 2 eller fler enheter i bilen samtidigt?

-----------------------------------------------------------------------

Bil: Volvo S40 2008

https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/c640fc0242df938fb21859884...

Cigguttag 12V, max strömuttag 10A

-----------------------------------------------------------------------

Andersson Car Charger 2xUSB-C PD + 1xQC3.0 (95W) Art.nr: 1016271

Nätspänning 12 - 24 V

Inmatningsanslutningar Bilcigarettändare

Max output, totalt 95 W

Max output, Typ C1 PD3.0 65 W

Max output, Typ C2 PD3.0 30 W

Max output, USB Q3 18 W

---------------------------------------------------------------------

C3) Har USB-A version hittar dock inte den på anderssons hemsida typ C versionen listad nedan

Andersson Wireless Car Charger Auto Grip 15W Black Art.nr: 1013507

Input DC 12V 1.5A

Output 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W

Telefon: Samsung Galaxy FE 5G

Improved wireless charging speeds with Fast Wireless Charging 2.0

Fast Charging compatible on wired and wireless

*Wired charging compatible with QC2.0 and AFC

*Wireless charging compatible with WPC

*Fast Wireless Charging 2.0 currently available with Wireless Charger Stand, Wireless Charger Duo Pad, and other devices that support 10W or more wireless charging.

-----------------------------------------------------------------------

C2) Andersson 3 in 2 Braided USB Cable 1,2M 3A Art.nr: 1013011

Total uteffekt: 3 A (stödjer laddning av 3 enheter samtidigt där uteffekten fördelas mellan enheterna)

-----------------------------------------------------------------------

C1) Andersson USB 3.1 Gen 2 C - C White 1M 3A - Fyndvara Art.nr: X1004187

3 A samt USB 3.1 Gen2 vilket ger en snabb laddning och en överföringshastighet på hela 10 GB/sek