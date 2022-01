Lenovo legion S7 , fläktproblem.

Blev sugen på att inköpa en gaming laptop i mellandagsrean och var inne här på sweclockers och kollade runt vad folket rekommenderade, snubblade in på en tråd där någon länkade till elfynd och just artikeln var en Lenovo Legion Slim 7. De verkar sälja produkter billigare på grund av emballage skador som skett under transport men ska vara testade och fullt fungerande, de lämnar givetvis garanti också men skulle helst slippa behöva skicka tillbaka ifall detta är lättfixat.

Har inte testat direkt många spel ännu men märkt av problemet i både League of legends samt Dying Light. Efter en kort stunds spelande och fläktarna börjar snurra på snabbare låter det som att högra fläkten börjar slå / träffa någonting i laptopen, ljudet slutar ifall jag bara lyfter på laptoppen litegrann men fortsätter ifall den står slätt på bordet. Håller jag upp laptopen och lägger min hand på chassit precis underfläkten börjar den göra samma ljud igen.

Någon som har en aning vad det kan vara, låter som hårdvarufel men jag är inte direkt insatt i datorer/laptops.

Har i övrigt aldrig haft en gaming laptop så kan passa på att fråga ifall kylplatta i stort sätt är ett måste?