BT over ears som är värdiga efterträdare till Audio Technica ATH-SR30BT?

För snart ett och ett halvt år sedan köpte jag ett par ATH-SR30BT på ren impuls.

Har fullkomligen älskat dem sedan dess. Och what's not to love?

Grym batteritid (70 timmar!) , komfortabel passform på mitt huvud/mina öron och till ett löjeväckande pris (Under 800 kr).

Tittar då och då in på prisjakt och diverse forum (inte minst runt Black Friday och andra reor) men lyckas aldrig övertala mig själv till en uppgradering.

Finns det ens något jag bör överväga eller jag ska nöja mig och glädjas att jag kan komma undan så billigt med mina låga krav?

Användningsområde:

99% Kolla youtube/film via Macbook.

1% lyssna på musik vid promenad (när det är kallt som fasen och därför mer agerar öronvärmare än hörlurar)

Prioriteringsordning:

Komfort följt av batteritid trumfar ljud (Jag har dålig hörsel så audiofilprylar är bortkastat på mig).

Jag finner inget som kommer i närheten av dessa lurar i denna priskategori men jag tar tacksamt emot församlingens råd och tips!

PS.

Audio Technica ATH-SR50BT är väl den av Audio Technica tilltänkta tronföljaren men diskvalificerar sig direkt då de är mer än dubbelt så dyra och har relativt blygsamma 28 timmars batteritid.

Audio Technica ATH-M50xBT2 är nog schysta men jag köper då hellre 3 stycken ATH-SR30BT och lägger dessa i backuplådan.

Tack!