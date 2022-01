Uppgradera GPU till 30-serien?

Skrivet av SCORPIUS: Dina övriga komponenter är helt ok och passar bra med ett RTX 3070.

Du kan passa på att överklocka din i-7 8700K lite grand om du vill ge dig på det.

En lätt och snabb överklockning är att sätta alla kärnorna på X47. Då har du full boost+ hela tiden i alla spel. Gå till inlägget

Hej, tack för ditt svar!

Jag kyler med en Noctua NH-U9B SE2 (2st 92mm PWM-fläktar) samt 6 st A-14 Noctua PWM - tillräcklig kylare för överclockning? Jag har inte gett min in i det riktigt ännu, men har funderat på det. Brukar ligga på 55-60 grader under load på min CPU, och då snurrar fläktarna runt 50%. GPU brukar ligga omkring 55-65 grader under load.