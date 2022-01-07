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Razer skakar din rumpa med gamingstolen Enki Pro Hypersense

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Melding Plague

Razer skakar din rumpa med gamingstolen Enki Pro Hypersense

Razer tar konceptet haptisk återkoppling till en ny nivå med sin senaste gamingstol, vilken via en inbyggd motor ska låta användaren fysiskt känna händelserna i spel och film.

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Medlem

Vissa får lön för att köra tunga maskiner och de ryggproblem som medföljer, andra betalar för att efterlikna upplevelsen hemmavid

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Medlem

Razer fortsätter innovera
Vad är näst?

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Medlem
Skrivet av ronz:

Razer fortsätter innovera
Vad är näst?

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Nästa är en kudde som tillbehör till VR som man monterar framför sig så man får riktiga känslan när man blir t-baggad

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Medlem
Skrivet av twit:

Vissa får lön för att köra tunga maskiner och de ryggproblem som medföljer, andra betalar för att efterlikna upplevelsen hemmavid

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Det är lite det som är poängen med att spela simulatorer, du vill att upplevelsen kommer så nära verkligheten som möjligt utan att det är verkligheten. Du kan köpa sånt här separat också. T.ex. https://thebuttkicker.com/

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Medlem

Jag får "4D Bio" känsla av det här, där man fokuserar mer på att sitta kvar i sätet än på vad som händer i filmen. Nej tack jag sitter gärna stilla i min stol utöver det jag själv rör mig.

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Medlem

Nu blir hon lycklig.

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Medlem
Skrivet av hellmix:

Nästa är en kudde som tillbehör till VR som man monterar framför sig så man får riktiga känslan när man blir t-baggad

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Glöm inte att kombinera med en lukt och smak-modul så du kan få den fulla upplevelsen.

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