3 av 4 DDR5-moduler trasiga, möjligt?

Hej!

Så har byggt ihop ett nytt Z690-system med följande komponenter:

Asus ROG Maximus Formula Z690

Nvidia RTX3090 Founders ed.

2 x Corsair MP600 PRO 2 tb

1 x Samsung Q870 8 tb

Corsair AX1200i

32 gb (16x2) G.Skill Trident Z DDR5

Monterade ihop första gången, slår på datorn, ingen bild eller ingenting. Moderkortet anger Q-code 55 (”Memory not installed”). Ok, kollar minnena, de sitter som de ska i slot 2 och 4 (dimm_a2 och dimm_b2). Testar med en sticka, samma fel (ingen bild, Q-code 55). Testar med den andra stickan, får bild, ser Asus-loggan, 16 gb minne installerat, kan logga in i bios.

Felanmäler minnet till Inet, skickar in och får ett helt nytt kit, inga problem, smidigt. Idag: installerar minnena, rätt slots, de klipper i som de ska. Ingen bild, Q-code 55. Jaha, testar med en sticka, ingen bild, samma fel, testar med andra stickan, ingen bild, samma fel.

Så…kan felchansen på dessa minnen vara 75%, vilket låter otroligt? Är det moderkortet som spökar (men varför fungerade då den ena stickan från första kitet? Någon som har en bättre idé än jag kan se?