Ny dator för bildredigering mm

Jag funderar på att under året låta t ex Inet eller annan leverantör bygga mig en ny dator. Den jag har börjar gå lite segt nämligen.

Det mest krävande arbete jag gör vid datorn är bildredigering i Lightroom och Photoshop inklusive brusreducering etc i Topaz DeNoise AI samt en del videoredigering, bildspel etc i DaVinci Resolve. Just nu har jag 32 GB RAM och ett krav är minst 64 GB, kanske helst 128 GB

De krav jag har är en stor och förhållandevis snabb SSD-disk som C-disk, eventuellt ytterligare en SSD-disk. För lagring av bilder, filer osv har jag hittills använt några snurrdiskar och det tänker jag mig att fortsätta med för att hålla ner kostnaderna. Kanske ett par stycken på 6-8 TB så borde jag klara mig ett tag. Jag behöver alltså ha minst 4 diskplatser i chassit.

Annat som är viktigt är att chassit är relativt rymligt och luftigt så att det är enkelt för mig att t ex byta ut lagringsdisk om det skulle behövas. En tyst dator är definitivt ett önskemål. Jag behöver kunna ansluta två skärmar, men det kanske är självklart för alla någotsånär moderna datorer.

Jag kommer inte att köra några spel.

Om nån har lust att plocka ihop ett förslag till kundvagn hos Inet eller någon annan är jag tacksam. Hoppas kunna klara mig under 20 000 kr. Går det?