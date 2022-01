LG C1 + Apple tv 4k?

Min åsikt det är mest Applefrälsta personer som ens funderar på detta byte. För andra så är det mer same shit different name, fast det kostar 2000kr extra att köpa till denna låda.

Om några år när din tv blir gammal, så har säkerligen kommit en bättre AppleTv att köpa och då blir uppgraderingen vettigare.

Btw jag äger själv en AppleTv av bästa modell och förstår inte varför folk berömmer den så mycket, då det är så mycket som jag tycker de borde fixa till. -Bara ta mus-supporten som suger.

Jag påstår inte AppleTv är dålig eller så, men inte helt perfekt, vilket gör argumentet att invänta på att den blir bättre samtidigt som ens tv inte är kass nu i början.