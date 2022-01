Speldator för ca 17000 kr

Hej!

Har blivit pålagd uppgiften att hitta en speldator till min systerson som fyller år 28e januari. Har själv spelat mycket men kan nog alldeles för lite om detta idag varför jag skulle uppskatta lite hjälp.

Datorn får kosta 17000 kr, ex tangentbord, mus och skärm. Jag har tittat lite på de färdiga datorerna som Komplett och Inet tillhandahar (i-Serien respektive Taurus) - är det ett bra upplägg eller bör man be ex. Inet bygga ihop en dator från komponenter. Insåg att det verkar vara långa väntetider på grafikkort på de två sidorna, men går kanske att hitta någon annanstans. Vilka komponenter bör man satsa på?

Med vänlig hälsning,

Erik