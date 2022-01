Har problem med min PS5 som säger att : NAT typ misslyckades. Går bra att spela vissa spel online men andra så går det inta att komma in alls. Konsollen är kopplad via LAN till routern.

Router (Asus RT-AC86U) som är går på sladd via grannens netgear router.

Är väldigt novice på det är men tror jag har lyckats att ge PS5an en statisk ip adress och öppnat min router för den adressen, men blir ingen skillnad.

Någon som har något tips eller varit med om likande?

Mvh Swe_Skoog