LG C1, kalibrering, blivit lurad?

Vid en kalibrering ska en rapport följa med som innehåller mätningarna från det individuella exemplaret, med samma serienummer som din TV, samt de inställningar som krävs för att det den ska följa färgstandard. Det går inte att lägga in dessa inställningar i alla bildlägen utan man måste som kund själv lägga in dem efter att man kört igenom exempelvis en setup, nollställt och även uppdateringar. Därav att det finns ett papper med inställningar så att man få in rätt inställningar igen.

Om du betalat 1500 kr för att få ett papper med inställningar från El-giganten, då har man betalat 1500 kronor för något man googla fram och med samma godtyckliga effekt. Måste vara mätningar knutna till TV:ns serienummer.

Skrivet av sleepyoh: Kan inte tillverkaren leverera en TV som fungerar dugligt är det fanimej en trasig produkt och inget jag vill använda. Annars bör det stå på TV kartongen att "Kan inte användas nu, måste kalibreras av professionell" Gå till inlägget

Det är helt och hållet en fråga om definitioner. Hur nära ska man vara?

På yrkesskärmar, där vi betalar kanske 30–50.000 kronor för en 27-tummare eller ännu mer samt 300.000 och 500.000 kronor för skärmar som är byggda för precision är kalibrering ännu viktigare för att skärmen ska kunna leva upp till den precisionen. Dessa kan komma mycket väl kalibrerade ur kartong på ett sätt som överträffar en konsument-TV. Men de måste ändå omgående kalibreras och ständigt uppdateras för att matcha ett produktionsflöde. Två skärmar bredvid varandra måste se likadana ut och går det inte att uppnå kan man i den situationen tvingas byta någon display.

De kraven och den precisionen är svår att nå med en konsument-TV och behövs dessutom sällan. Även om jag kämpat och blivit tvungen att ta kompromisser för att det finns som har yrkesskärmen för 100.000 kronor och behöver få en LG C1 eller liknande att se likadan ut. Ja, så gott som det går. C1:n används så att de ska visa betalande kunder hur bilden ser ut och ju mindre de måste visa kunden på sin skärm, desto bättre.

Nu behöver en vanlig konsument inte riktigt matcha skärmar sida vid sida, utan det räcker med en enklare precision. Där Sony och Panasonic de bättre valen ifall man vill ha en TV som i stort lever upp konsument-kraven så länge man vet vilka inställningar man ska använda. LG, Samsung, Philips, Hisense och TCL gör det inte.