Windows explorer segt

Packar upp en fil med .wav-filer och går in i den nyskapade mappen och så sker detta. Varför?

Samma resultat om jag kopierar en mapp med wav filer och går in i den nyskapade mappen.

Går jag in i en mapp som jag redan varit inne i så sker inte samma sak. Även efter omstart.

Det händer inte om jag gör det samma med andra typer av filer.

Det händer en gång och aldrig mer per mapp.

Har provat att stänga av windows defender, eftersom jag såg att den jobbar, men det hjälpte inte.

Provade även att stänga av indexeringstjänsten men det gjorde inte heller någon skillnad.

Nyinstallerad Windows 11.

12600k 64gb DDR4. Gen 3 NVMe disk.