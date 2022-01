Vilket är det bästa RX 6900 XT kortet?

Skrivet av Kurdo: Hejsan Sökt en del på google och youtube, men blir inte klok, därför vänder jag mig nu till er. Vilket kort tycker ni är det bästa RX 6900 XT kortet? De verkar ligga väldigt nära gällandet priset, så vad tycker ni? Vilket kort ska jag köpa? De korten jag har nu i min varukorg är: 1. Sapphire NITRO+ Radeon RX 6900 XT SE

2. ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB Finns flera andra tillverkare och varianter. Jag kan inte ha ett ASUS ROG Strix LC, det är med en radiator, som jag inte har plats till i min låda. Kom gärna med lite kloka råd, så jag kan äntligen få lite bättre FPS i mina spel när kör på Ultra eller High. Har idag Nitros Vega RX64, som jag kommer lägga ut här till försäljning. Tack Tack Gå till inlägget

Vad kör du helst, luft eller all in one vattenkylning?

Netonnet har ett grymt bra pris på 6900 XT Toxic, det har en AIO från samma företag som tillverkar åt Corsair: https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/grafikkort/amd/s...

Computersalg kör en kampanj på 6900 XT LC Strix, också detta kort har AIO: https://www.computersalg.se/i/7297199/asus-rog-strix-lc-rx690...

Komplett har Asus TUF versionen inne för en rimlig peng: https://www.komplett.se/product/1176558/datorutrustning/dator...

Komplett har även 319 Merc black v2, jag har personligen detta kort och är extremt nöjd, massiv kylare, väldigt tyst och svalt: https://www.komplett.se/product/1200997/datorutrustning/dator...

Komplett har också MSIs 6900 XT Gaming Trio Z: https://www.komplett.se/product/1186668/datorutrustning/dator...

Toxic = 17 990 kr

Strix (XTXH) = 16 873 kr

TUF = 18 490 kr

Merc 319 Black V2 = 17 499 kr

MSI Gaming Trio Z = 17 999 kr

Om du ej är rädd för läckage eller att pumpen ska dö så kommer Toxic eller Strix att ge högsta prestanda, dock så måste du kunna montera radiatorerna.

När det gäller de luftkylda så är MSI och Merc 319 bäst överlag, massiva kylare med bra fläktar, även TUF håller måttet. Asrock kortet som du nämnde är också bra, måhända att det klockar högre med XTXH krets.

Jag hade tittat på bästa möjliga återförsäljare, i mitt tycke Komplett eller Inet alternativt Netonnet, danska ÅF är också bra men de är lite svårare när det gäller RMA ärenden.

Kolla även garantier från tillverkaren, XFX har ex. 3 års garanti på sitt kort.

Mvh