Uppgradera till Z690/LGA1700

Uppgradering till Z690/LGA1700: Har sett tips på ASUS Prime Z690 som finns i olika varianter. Är valet DDR4 3200-3600 OK?

Är det något att tänka på när man köper DDR4 minnen till Z690/D4?

Och är i5-12000K best bang for the bucks? Min befintliga dator är ingen speldator men har många "nyare" komponenter, Seasonic Focus nätaggregat 550W, Grafik TUF GTX1650S, Lian-Li tower chassi, nyare Samsung SSD mm.