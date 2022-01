Problem med kliande/kittlande kropp, ögon och halls i lägenhet

Jag hoppas att jag har hittat rätt forum, om inte så ber jag om ursäkt på förhand.

TLDR: Något i min lägenheten gör att min hud, ögon och hals kliar/kittlar. Detta verkar endast på mig när jag vistas i min lägenhet, ingen annan märker av det. Besvären försvinner alltså när jag lämnar lägenheten och vistas på annan plats. Vad kan det vara?

Kort om mig: Jag är pollen- och pälsdjursallergiker och har i samband med problemen fått det bekräftat av vårdcentralen att jag är allergisk mot mögel och kvalster också.

Om problemet :

I november 2020 så började jag få problem med att det kliande och utslag på kroppen. Efter en tids funderade och kontakt med vårdcentralen så kom jag på att det kanske var det nya tvättmedlet som var orsaken och jag bytte snabbt tillbaka till det vanliga. Det gav resultat direkt och det kliande det inte längre på kroppen i samma utsträckning som tidigare. Kliandet övergick till att vara knappt märkbart och jag märkte efter ett tag inte av det alls.

Allt var frid och fröjd tills jag kom tillbaka till lägenheten efter sommaren 2021. Problemen var tillbaka, men inte alls i samma utsträckning som tidigare. Det är svårt att beskriva men det är som en kombination av kittlande och kliande på kroppen. I och med att besvären knappt märktes av så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tog kontakt med vårdcentralen och de skrev ut antihistamintabletter vilket jag har tagit för att mildra symptomen men de försvinner aldrig helt.

Det jag har testat/säkerställt:

* Tvättat alla kläder, handdukar med allergivänligt tvättmedel och även utan tvättmedel

* Gjort mig av med alla möbler och mattor hemma

* Ventilerat med öppna vädringsluckor i flera veckor

* Inga djur har vistats i lägenheten

* Ingen har någonsin rökt i lägenheten

Efter ha kommit tillbaka från ett två veckor långt uppehåll under jul i år(2021-2022) så känner jag nu att besvären tilltagit samt att det från och till kliar/kittlar i både hals, ögon och hårbotten utöver besvären på kroppen. Nu till det underliga: Besvären uppstår endast när jag vistas i min egna lägenhet . Jag kände inte av det när jag var bortrest under julen. Det är alltså något som jag inte påverkas av på andra platser och kliandet försvinner till slut helt och hållet när jag vistas på annat håll. Det verkar dessutom inte som att några andra personer som jag känner påverkas, troligtvis för att de inte är allergiker.

Information om lägenheten och huset:

Lägenheten jag bor i vattenskadades i samband med ett stambyte under sommaren 2019 då byggföretaget hade dragit ut kylskåpet vilket gjorde att en vattenslang som förser kyl- och frys med ismaskin slets lös och började droppa. Det gick någon vecka innan problemet upptäcktes i form av en blöt planka i hallen som ligger vägg i vägg med kylen. När jag drog ut kylskåpet så hade golvet såklart blivit rejält blött och även betongen under golvet hade blivit blöt. Jag ställde dit en fläkt för att torka till medans jag sökte efter lösningar. Byggföretaget tog på sig att fixa det hela och bytte golvet under kylskåpet samt fixade till golvet i hallen. Dum som man är så tog man deras ord för givet när de sa att problemet var fixat. Först i efterhand så har jag kommit på att de inte använt någon luftavfuktare och okunnig/dum/korkad som man är så var det inget jag tänkte på alls. Allt detta skedde och "rättades" till hösten 2019.

Under stambytet byttes även all ventilation i huset. Sedan dess har en våning byggts på taket och installationen av ventilationen färdigställdes tidigt under 2021 när de nya lägenheternas ventilation kopplades samman med den nya, befintliga ventilationen. Den nya ventilationen har lett till ett rejält undertyck i samtliga lägenheter i huset vilket har gjort att luft dras in från ytterdörrens nyckelhål och brevinkast samt från Comhems TV-uttag som finns i både vardagsrum och sovrum. Vi genomgår just nu en upprustning av trapphuset(byte av väggar, golv etc) som troligtvis har förvärrat saken i och med att byggdamm dras in i lägenheten.

Vad kan det vara som orsakar mina besvär?

Rent spontant så låter det som ett mögelproblem. Jag har tagit in på hotell och ska kontakta kommunens avdelning för miljö och hälsa ett samt ett par saneringsfirmor imorgon för att få hjälp och råd. Vad kan det vara ifall det inte är mögel? Skit som dras in i lägenheten pga undertrycket som jag reagerar på? Har någon hört eller upplevt detta själv?

Jag är hjälpsam för all hjälp jag kan få.