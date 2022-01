Dator startar inte (strömlös)

Hej,

Jag börjar få lite krupp på en dator jag har här, eller lite komponenter snarare, som jag försöker felsöka åt en polare.

De består av ett MSI H170I Pro AC, en Pentium G4400 och 2 ramstickor.

Problemet är att jag kopplar in nätdel, trycker på power, men inget händer, den är helt död. MEN! Sen drar man ut allt och lägger det på hyllan och testar igen dagen efter. Då startar den, bootar in i Windows och funkar hur bra som helst. Man kan stänga av den och starta den igen, inga problem. Tar med grejerna hem till polaren, och allt är stendött. Tar med det hem igen, stendött. Drar ur kablarna lite, tog ut ramminnena en gång och då startade den. Monterade in allt i ett chassi utan ramminnen, stendöd igen.

Det är alltså vad det verkar HELT slumpmässigt om den får för sig att vilja gå igång, oftast är den helt död.

Det jag har gjort hittills är:

Plockat ut batteriet.

Plockat ut CPU.

Plockat ur ram-minnet.

Testat 4 olika nätdelar, med olika strömsladdar (och verifierat att dessa funkar med andra delar).

Kört allt monterat i chassi. Kört allt utanför chassi.

Testat olika chassin för att säkerställa att det inte är strömknappen, samt försökt starta genom att kortsluta bygeln på moderkortet direkt med en skruvmejsel.

Blåst rent allt.

Jag har hittills inte kunnat se ett enda mönster, där det funkar. Har fått igång grejerna i de flesta olika scenarion, men inget som har funkat mer än tillfälligt.

Någon som har varit med om något liknande och har något förslag? Det känns surt att kasta grejerna då allt lirar fint om man bara får helvetet att gå igång!

Tack på förhand!