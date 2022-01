MSI Geforce 1660 Gaming X 6GB

Säljer mitt grafikkort som bara suttit i HTPC'n utan att göra någon nytta.

Spec:

"MSI Nvidia Geforce 1660 Gaming X 6GB DX12 HDMI 2.0

Boost Clock / Memory Speed

1860 MHz / 8 Gbps

6GB GDDR5

DisplayPort 1.4 x 3 / HDMI 2.0b x 1

Twin Frozr 7 Thermal Design

TORX Fan 3.0

Zero Frozr technology: Stopping the fan in low-load situations, keeping a noise-free environment."

Info: https://us.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GTX-1660-GAMING-X-6G

Både originalkartong, kvitto etc. finnes och kortet är i nyskick.

Betalning via Swish

Mottagare betalar frakt. Upphämtning premieras.

Inga byten eller galna prutare

Har redan bud på 2600:- så tänkte 3000:- blir bra köp direkt pris

