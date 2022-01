Google begränsar Nest-högtalare efter tvist med Sonos

Såg på en annan sida:

Google is also removing the ability to control the volume of speaker groups via your phone's physical volume buttons, a feature that was axed early in the Android 12 update. It sounds like it's also not possible to set speaker group volume via a smart home routine anymore.

https://arstechnica.com/gadgets/2022/01/google-loses-sonos-pa...

För den som har tid så kan den lägga ner tid att kolla upp det nogrant. Men det känns som att Sonos i detta fall har fått patent för helt självklara saker som inte är innovativa för 5öre. Det enda unika är att Sono var först.

Det finns hur mycket som helst i värden som är självklar, men det är inte lätt att vara först med det och fixa till det. Man ska inte få patent för koncept bara för att man lyckas vara först. Däremot patent för exakta lösning är en annan sak.