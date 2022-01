Hjälp med att plocka ihop dator för stora 3D rekonstruktioner och bildbehandling?

Hej,

Jag arbetar med bildbehandling och 3D-rekonstruktion för medicinsk avbildning av olika slag. T.ex. liknande avbildning som man gör i en CT-scan på sjukhuset där man genom att förflytta fokus fångar upp olika fokusnivåer och därmed kan skapa en 3D-rekonstruktion av objektet.

Datorerna för detta brukar behöva vara ganska kraftfulla och oftast levereras dom tillsammans med mjukvaran från tillverkaren av mjukvaran. Datorerna brukar i sig inte ha några specifika komponenter utan är oftast en av HPs modeller.

Tycker dock att det är väldigt oflexibelt med HP när man vill modda lite själv då HP inte ger ut info om kompatibelt annat än andra HP produkter.

Jag har nu en ide om att bygga ihop en dator som ska användas för samma ändamål som ovanstående men istället va lite mer flexibel och dynamisk så att jag kan uppgradera individuella komponenter allt eftersom det behövs.

Datorn behöver också vara väldigt stabil och pålitlig då en del renderingar och exporter ofta tar några dygn.

Filerna jag arbetar med kan vara upp emot 700GB.

Nedan finns fyra exempel på datorer som används idag. För nya datorn kommer budget nog inte räcka till RTX 6000.

Budget är drygt 60 000 SEK ex moms.

Prio är:

1. Stabilitet

2. Kunna hantera stora datamängder

3. 3D rendering

4. Uppgraderingsmöjlighet

Finns det någon här på forumet som har något förslag på vad som skulle kunna plockas ihop för att få något liknande/mellanting till datorerna nedan men också ha lite bättre uppgraderingspotential för framtiden. Tacksam för all input jag kan få!?

HP Z6G4

- Intel Xeon Gold 6244 processor (8 cores / 16 threads).

- Memory 96 GB .

- Nvidia Quadro RTX 5000 graphics card with 16 GB graphic card memory

- 256 GB SATA SSD system drive (Windows),

- 2x 1TB NVME M2. Raid0 SSD hard drive

- 6 TB HDD drive

- Intel X710 network adapter.

- Windows 10

- 2 Thunderbolt ports.

HP Z4G4 PC

-Win10

-Intel XEONW-2123 3.6 4C CPU

- 64GB (4X16GB) DDR4 2666 ECC REG RAM

-RTX 2080 Ti TURBO 11G

-SSD 512GB SATA (operativsystem)

- 2x1TB NVME SSD M2 Raid0

SSD 4TB SATA Solid State Drive 2.5 tums

HP Z6G4

Intel Xeon Gold 6244 processor (8 cores / 16 threads).

- 192 GB memory.

- Nvidia Quadro RTX 6000 graphics card with 24 GB graphic card memory and 4608 CUDA cores.

- fast 256 GB SATA SSD system drive (Windows),

- 2x 1 TB Nvme M.2 SSD hard drive Raid0

- 6 TB HDD drive for storage of data.

- Intel X710 network adapter.

- Windows 10

- 2 Thunderbolt ports (TB3).

HP Z4G4 PC

-Windows 10 Pro 64

-Intel XeonW-2245 3.9GHz 8C 165W CPU

-192GB (6x32GB) DDR4 2933 DIMM ECC Registered WW Memory

-NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB (4)DP+USBc

- 512GB SSD SATA (Operativsystem)

- 8TB SSD RAID0 (HP Z Turbo Drive Quad Pro with 4x2TB NVMe)

- 4TB SSD RAID0 (2x 2TB NVMe)